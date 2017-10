Philip Hammond nimetas ELi Brexiti-läbirääkijaid vaenlasteks

Washingtonis Rahvusvahelise Valuutafondi kohtumisel viibides andis Hammond Sky Newsile teleintervjuu, kus ütles, et parteis on küll kired üleval, kuid kõigil on siiski ühine suund, vahendas BBC.

"Vaenlane, oponendid on teisel pool lauda. Need on inimesed, kellega peame läbi rääkima, et saavutada Suurbritannia jaoks parim lepe," lausus ta.

Teiste Washingtonis antud intervjuude käigus nimetas rahandusminister veidraks ja absurdseks süüdistusi, nagu ta viiks majanduse põhja. Enda sõnul on Hammond realist, kes tahab majandust ees ootavate muudatuste eest kaitsta ja nendeks ette valmistada.

"On absurdne teeselda, nagu protsess, millega seotud oleme, ei oleks mingit ebakindlust tekitanud. Kuid selle aluseks olev majandus on jätkuvalt jõuline," sõnas minister.

Ta keeldus vastamast küsimusele, kuidas ta ise hääletaks, kui Brexiti asjus toimuks nüüd uus referendum.

"Meil juba oli referendum ja te teate, kuidas ma hääletasin," nentis ta.

Muu hulgas ütles Hammond sedagi, et britid on oma ettepaneku teinud ja nüüd tuleks Euroopa Liidul sellega tegelda ja täiskasvanulikult käituda.

Hiljem püüdis rahandusminister on sõnu siluda. Ta kirjutas sotsiaalmeedias, et tema jutu mõte oli näidata valitsuse üksmeelsust. "Kahetsen oma kehva sõnavalikut," teatas ta.

Teises säutsus kirjutas Hammond, et britid töötavad oma sõprade ja partneritega ELis vastastikku kasuliku Brexiti-leppe nimel ning kasutas seejuures teemaviidet #noenemieshere ehk eesti keeles "vaenlasi siin pole".

In an interview today I was making the point that we are united at home. I regret I used a poor choice of words (1/2). — Philip Hammond (@PhilipHammondUK) October 13, 2017