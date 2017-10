"Rahva teenrid": skandaal ei mõjuta Rõivase valimistulemust ilmselt üldse

Saatkülaline Urmet Kook ERRist prognoosis, et valimistulemus ei mõjuta Rõivase tulemust üldse.

"Reformierakond traditsiooniliselt riisub väga suure koore e-häälte pealt. Tõenäoliselt väga paljud inimesed, kes tahtsid anda enne skandaali puhkemist oma häält Rõivasele, andsid selle e-hääletusel ja e-häält teadupärast valimiste põhipäeval paberil hääletades muuta ei saa," sõnas ta.

Kook lisas, et selline kord tuli paljudele inimestele, sealhulgas isegi mõnele poliitikule, üllatusena, ehkki muudatus, mille järgi e-häält ega eelhäält valimispäeval enam muuta ei saa, tehti juba 2005. aastal.

Saatejuht Taavi Eilat ütles, et ilmselt võib vahe välja tulla siis, kui võrrelda eelhääli valimispäeval antud häältega.

"Tean ka ise inimesi, kes tundsid end halvasti sellepärast, et olid teinud ühe valiku, aga enam midagi teha pole," märkis ta.

Saatekülaline Neeme Korv Postimehest tõi välja, et eelmisel korral sai Rõivas Tallinnast 1405 häält ning kohalike valimiste rekordsaagi sai ta aastal 2009 - 2747 häält. 2015. aasta riigikogu valimiste tulemuseks oli aga lausa ligi 16 000 häält.

Paberil eelhääli anti seekord vähem

Samuti räägiti saates, et pühapäev on valimispäev ainult tinglikult. 27,8 protsenti valijaist on andnud oma hääle e-valides ja eelvalides.

"Julgen pakkuda, et selgelt üle 50 protsendi on juba valimas käinud," lausus Kook.

Eilarti sõnul ei leidnud turvariski teema tegelikult kõlapinda ja Eesti inimesed on ikkagi e-valijad.

"Üks väike detail, mis on jäänud tähelepanuta, on see, et kui e-hääled ja eelhääled kokku purustasid rekordeid, siis tegelikult paberil eelhääli jaoskondades anti seekord ligi 11 000 vähem kui eelmistel kohalikel valimistel," tõi Kook välja.

Selles kontekstis pidasid saatekülalised arusaamatuks, et e-hääletamise perioodi tahetakse tulevikus lühendada.

"Kui inimesed võtavad e-hääli järjest enam omaks, isegi vaatamata potentsiaalsest turvariskist rääkimisele /.../ ning tuleb 52 000 inimest rohkem hääletama, siis selles olukorras aega tagasi pöörata oleks väga jabur," lausus Kook.

Eilat lisas, et tema hinnangul peaks saama ka valimispäeval e-hääletada.