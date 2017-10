Kivirähk: sotside ja EKRE vastasseisust on võitnud ainult viimane

Kivirähk ütles ERRi uudistetoimetuse tellitud Turu-uuringute ASi üle-eestilise küsitluse tulemusi kommenteerides, et üldises pingereas ei ole väga suuri muudatusi.

Endiselt on eesotsas Keskerakond ja Reformierakond ning kolmanda ja neljanda koha pärast võitlevad sotsid ja EKRE.

Kõige suurem muutus puudutab Kivirähu sõnul Vabaerakonda, mille kurb saatus näitab, et inimesed mõtlevad siiski kohalike valimiste, mitte pooleteise aasta pärast toimuvate riigikogu valimiste peale.

"Kui üks poliitiline erakond ennast päris valimiskampaaniast välja lülitab, siis valija seda ka karistab," märkis ta. "Nii et hetkel on Vabaerakonna toetus isegi väiksem kui rohelistel /.../, seal vahepeal on valimiskünnise piiril Isamaa ja Res Publica Liit".

Sotsioloogi hinnangul on kampaania valijate eelistusi kindlasti mõjutanud.

"Kui mõtleme siin, miks erakondade [reitingutes] mingid väga väiksed liikumised on toimunud, siis minu enda hinnang on see, et sotsiaaldemokraatide ja EKRE vastasseis toob kasu küll EKREle, aga SDE valija pigem võõristab seda ja on oma toetust vähendanud erakonnale," lausus ta.

"Samas IRL, mis on oma kampaaniat jõuliselt teinud nii Tallinnas kui ka Tartus, on kriitilisest künnisetsoonist ülespoole tõusnud," lisas Kivirähk.

Viisteist aastat kestnud Keskerakonna ja Reformierakonna vastandumisega on valija tema sõnul juba harjunud, see on meie igapäevane reaalsus.

Kummagi erakonna puhul ei ole olnud liikumist üles- või allapoole, nad on oma nišis kindlalt sees. Tallinnas sai Reformierakond siiski väikse tagasilöögi, mille põhjuseks peab Kivirähk nende eesti- ja venekeelseid valijaid vastandanud reklaami.

"Eestikeelsete valijate eelistustes on kindlalt esikohal Reformierakond, aga venekeelsete valijate puhul ei ole kedagi Keskerakonna kõrvale panna. Napi viieprotsendilise toetuse saavad vaid Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid, aga tugevalt üle 70 protsendi toetab ikkagi Keskerakonda," nentis Kivirähk.