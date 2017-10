Kataloonia valitsuse liitlaserakond peab dialoogi Madridiga võimatuks

Laupäeva õhtul kell 21.35 ehk enne suurt valimispäeva on ETV eetris viimane linnapeakandidaatide arutelu. Saatejuhid Andres Kuusk ja Ainar Ruussaar on eetrisse palunud Tallinna linnapeakandidaadid.

Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

"Nõuame, et härra Puigdemonti vastus esmaspäeval on selgelt jaatav," lausus Gibert Barcelonas.

Kui Puigdemont ütleb, et kuulutas Kataloonia iseseisvaks, siis tal on 19. oktoobrini aega meelt muuta, sest Rajoy lubas hakata võtma poolautonoomselt regioonilt võimutäiust ja kehtestada regiooni üle Madridi otsevõim.

Pärast Puigdemonti deklaratsiooni teatas Rajoy, et Puigdemontil on esmaspäeva hommikuni aega selgelt öelda, kas Kataloonia iseseisvus või mitte.

Hispaania peaminister Mariano Rajoy on korduvalt öelnud, et Kataloonia iseseisvumist keskvõim ei aruta.

Puigdemont teatas pärast seda, et aktsepteerib "mandaati Kataloonia saamiseks iseseisvaks riigiks". Seda tõlgendati kui iseseisvusdeklaratsiooni, kuid Puigdemont peatas selle rakendamise mõneks nädalaks, et pidada kõnelusi Hispaania keskvalitsusega.

CUP on Kataloonia valitsuse oluline liitlane, sest sellel on regionaalparlamendis 10 mandaati, milleta poleks iseseisvusmeelsel valitsusel parlamendis absoluutenamust.

"Dialoog on võimatu, vahendamine on võimatu," ütles CUP pressiesindaja Nuria Gibert. Erakond on järjepidevalt kutsunud üles Kataloonia eraldumisele ülejäänud Hispaaniast.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel