Saaremaa valdadest viimasena pidas volikogu lõpuistungi Kihelkonna vald

"Siin on nagu ajalooliselt üks ring täis saanud. Siin Mihkli talumuuseumi elumajas oli eluase ka Kihelkonna valla kõige esimesel vallavanemal- Karl Friedric Rehtil. Ja üldse ei ole võimatu see, et seesama laud, mille taga tänane volikogu praegu istub, et selle sama laua taga peeti analoogseid koosolekuid kunagi aastatel 1891-1892," ütles "Aktuaalsele kaamerale" Mihkli talumuuseumi teadur Tiina Ojala.

De facto peaks Saaremaa vald tööd alustama 1. jaanuarist. Kuni selleni tekkib ajutine üleminekuperiood, sest praegused Saaremaa omavalitsusjuhid astuvad ametist tagasi ja saavad kätte oma kopsakad aastatasud novembrikuu esimestel päevadel.

Saare maasekretär maavanema ülesannetes Jaan Leivategija ütles, et tegevust jätkavad kõik senised vallavalitsused juba ametiasutustena. Vallavanemat küll enam pole, vallavalitsuse liikmeid pole. Küll jäävad aga valla ametnikud.

Nad toimetavad seal kus nad praegu asuvad, igaüks oma vallas ja töötavad edasi kuni 1. jaanuarini. kuigi tähtsaid otsuseid langetatakse juba novembri algusest Saaremaal ainult Kuressaares. Saaremaa vallavalitsuses saavad näiteks praeguste valdade elanikud ka pärast valimisi kuni aasta lõpuni jätkuvalt oma mure või sooviga pöörduda tänaste koduvaldade ametnike poole.

"Seal on siis vastava valdkonna ametnik, kes tema taotluse või soovi vastu võtab ja lähtuvalt kelle pädevusse see kuulub ja otsuse teeb novembris näiteks uus vallavalitsus.. Ja vanad ametiasutused saavad selleks materjalid ette valmistada," ütles Leivategija.