Ise elektrooniliselt valinud Reinaas rõõmustas eelhääletanute rekordarvu üle, aga märkis, et tähtis pole number, vaid see, et omavalitsustesse ja volikogudesse saaksid targad ja toredad inimesed ning šlikerdajad jääksid ukse taha.

Reinaas meenutas, et nii hulle asju kui kümme aastat tagasi, mil ta valimiste hea tava jälgimisega alustas, enam ei esine. "Meenub lugu, kus ühel tüübil oli peaaegu sarnane nimi vallavanemaga ja siis ta tegi valimisreklaamid, kus oli vallavanema pilt ja nimi, aga selle tüübi valimisnumber."

Samas ei ole vorstijagamise mentaliteet kuhugi kadunud. "Nende valimiste puhul me nägime, et kandidaadid käitusid nagu viineriomanikud nõukaajal. Näitame end kohalikus lehes, lõikame lindid lahti," nentis Reinaas.

Reinaas sõnas, et poliitikute fantaasia on lõputu, aga kahjuks rakendavad nad seda valimiste eel sellele, et mõelda välja demagoogilisi nippe, kuidas saada rohkem hääli, selle asemel, et tulla lagedale mõne uue sisulise ideega ja seista selle eest.