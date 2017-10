Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Täna keskpäeval Tallinna Ülikooli valimisjaoskonnas valimas käinud Edgar Savisaar kinnitas ERR-ile, et sõltumata valimistulemustest ei jää need talle viimasteks valimisteks.

President on hoiatanud, et uued kubernerid peavad andma truudusvande põhiseadusassambleele, mida aga opositsioon keeldub tegemast.

Valimisi jälgitakse tähelepanelikult, sest need peaksid näitama, kui suur on president Nicolás Maduro ja tema eelkäija Hugo Cháveze loodud sotsialistliku liikumise toetus kasvava inflatsiooni, toidu- ja ravimipuuduse ning rahva igapäevaelu äärmise kitsikuse olukorras.

