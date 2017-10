Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Täna keskpäeval Tallinna Ülikooli valimisjaoskonnas valimas käinud Edgar Savisaar kinnitas ERR-ile, et sõltumata valimistulemustest ei jää need talle viimasteks valimisteks.

Osa äärmusrühmituse ISIS võõrvõitlejaist on lahkunud evakuatsioonikokkuleppe alusel džihadistide kunagisest kantsist Raqqast, mis on iga hetk langemas, ütles kohalik ametnik pühapäeval.

Sello sõnul on Raqqa nüüd tsiviilisikutest täiesti tühi, ainsaks erandiks on ISIS-e võitlejate pereliikmed.

"Rohkem kui 3000 tsiviilisikut lahkus laupäeva öösel osana kokkuleppest ja suundus aladele, mis on Süüria Demokraatlike Jõudude kontrolli all," ütles Talal Sello.

USA toel võitlevad Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF) teatasid pühapäeval, et lahingutes äärmusrühmituse ISIS omaaegse "pealinna" Raqqa pärast on alanud viimane faas.

