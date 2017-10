Esimest korda valinud noored: valik oli raske

Tänavu said esimest korda kohalikel valimistel hääletada ka 16-17 aastased noored, keda on üle Eesti kokku enam kui 24 000.

Valimisjaoskondades ei kohanud pühapäeval just väga palju esimest korda valima tulnud noori. Need noored, kellega "Aktuaalne kaamera" rääkis, ütlesid, et sedeliga hääletamine on huvitav kogemus, kuid paljud valisid e-hääletuse. Valikut teha polnud aga kerge.

"Alguses küll oli palju segadust ja keegi ei teadnud, keda valida, aga lõpuks saad ikka mingi reklaami kätte ja loed kellegi kohta. Mõned ehk ei süvenenud nii palju, aga ma arvan, et lõpuks valiti ikka ära," rääkis Gustav Adolfi gümnaasiumi õpilane Aleksander Ott Maripuu.

Gustav Adolfi gümnaasiumi õpilane Jaagup Tuisk rääkis, et temal õnnestus ühe projekti raames linnapeakandidaatidega ka kohtuda.

"Varem ma mõtlesin, et nad on tähtsad ninad lihtsalt ja teevad suuga suure jutu. Aga tegelikult, kui ma ikkagi inimestena tutvusin nendega, siis kõik räägivad väga mõistlikku juttu ja kõigil on Eesti südames ja seda valikut on väga raske teha," tunnistas noormees.

Noorte endi arvates on õige see, et kohalikel valimistel saavad kaasa rääkida ka 16- ja 17-aastased.

"See uuendusmeelsus, mis tuleb praegu, et ei ole ainult need vanemad, kes ütlevad, et nii on," rääkis Vanalinna Hariduskolleegiumi õpilane Egert Hõim.

Õpilased korralasid koolides ka ise valimiseelseid debatti. Samas kippusid kandideerijad noori ka mõjutama, tõdeb valimisvalvur Marcus Ehasoo.

"Kahjuks koolid on sellised paigad, mida poliitikud üritavad ära kasutada, aga meil on selleks valimisvalvurid, kes hoiavad kätt sellel pulsil," sõnas Ehasoo.