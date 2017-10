Setomaa jaoks algas valimispäevaga uus ajaarvamine

Seda, et volikogude liikmete valimine Setomaa vallale on olulise kaaluga, näitas ka kõrge osalusprotsent, mis oli pärastlõunaks juba üle viiekümne, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Setomaa vallas kandideerib kaks valimisliitu ja üks erakond - kokku 73 kandidaati, kes on püüdmas pisut enam kui 3000 valija häält.

Pärastlõunaks olid kõigis Setomaa viies valimisjaoskonnas valimas käinud enam kui 50 protsenti valijaist.

Kui neil valimistel tehti üle Eesti e-hääletuse rekord, siis sarnane rekord sündis ka Setomaa omavalistuses.

"Meie e-häälte arv oli 258 e-häält, nii et jah, see on ka meie piirkonna kohta päris suur arv. Tundub, et inimesed armastavad kodust lahkumata oma hääled anda, kuigi ka tänane hommik näitas, et inimesed tuleb ka allkirja vastu häält andma," rääkis Värska piirkonna valimisjaoskonna esimees Heli Koit-Meriluht.

Nii Setomaa inimeste, kandideerijate kui ka vaatlejate hinnangul saab Setomaa valla volikogul üsna raske töö olema. Lõhe Setomaa pooldajate ja selle vastaste vahel pole kuhugi kadunud, mis tähendab, et Setomaa valla juhtimist tuleb alustada Setomaa ühtseks liitmisega mitte üksnes piiride, vaid ka inimeste osas.