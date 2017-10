Tillerson: diplomaatia Põhja-Koreaga jätkub esimese pommi kukkumiseni

USA välisminister Rex Tillerson ütles pühapäeval CNN-ile antud intervjuus, et president Donald Trump on talle andnud korralduse jätkata diplomaatilisi samme, et pingeid Põhja-Koreaga maandada.

"Need diplomaatilised püüdlused jätkuvad esimese pommi kukkumiseni," rõhutas ta saates "State of the Union".

Intervjuus märkis Tillerson ka seda, et president Trumpi varasemad säutsu, mille kohaselt välisminister "raiskab oma aega, kui üritab Väikese Raketimehega läbi rääkida", ei peaks meedia nii tähelepanuväärseks pidama. "Trump on teinud mulle selgeks, et ma jätkaksin diplomaatilisi püüdlusi," sõnas ta.

Samuti pidi ta selgitama riigipea Hiinat puudutavaid säutse. Tillersoni kinnitusel on Trumpil ja Hiina presidendil Xi Jinpingil väga lähedane suhe ning Hiina jaoks on Ameerika Ühendriikide seisukohad selged. "Olge kindlad - hiinlased ei ole kuidagi segaduses Ameerika Põhja-Koread puudutava poliitika asjus," lausus välisminister.

Lisaks kommenteeris Tillerson senaator Bob Corkeri väljaütlemist, et "Trump on oma välisministri avalikult kastreerinud", ja lausus: "Ma vaatasin järgi. Olen täiesti ühes tükis."

Seda, kas ta on mingis vestluses president Trumpi "nõdrameelseks" (inglise keeles "moron") nimetanud, ei soovinud Tillerson kommenteerida. Sarnase keeldumise tegi ta ka 4. oktoobril toimunud pressikonverentsil, kus ta lükkas tagasi väiteid, mis puudutasid tema võimalikku tagasiastumist.