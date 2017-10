Reformierakonna esimees Hanno Pevkur kommenteeris spekulatsioone, et temast saab Reformierakonna kandidaat riigikogu aseesimehe kohale nii, et see on fraktsiooni otsus. Ta kinnitas, et ise on valmis sellele kohale asuma.

Kas te saate kinnitada informatsiooni, et teist saab Reformierakonna kandidaat riigikogu aseesimehe kohale?

Ma olen korduvalt kinnitanud seda, et ma ei spekuleeri enne, kui me arutame seda fraktsioonis esmaspäeval ja soovitan teil ka keskenduda eelkõige valimistele. Valimised on palju olulisemad.

Kas see vastab siis tõele või ei vasta?

Nagu ma ütlesin, ma olen valmis andma kõiki kommentaare pärast seda, kui fraktsioon on seda esmaspäeval arutanud.

Aga oleksite valmis selle ameti vastu võtma?

Ma ütlen jätkuvalt kõigile spekulantidele, et kõik, kes soovivad spekuleerida, laske fraktsioonil rahulikult esmaspäeval ära arutada, see on fraktsiooni otsus ja oleks hea kui arutab ka erakonna juhatus, me arutame seda esmaspäeval.

Vikerraadio Valimisstuudios ütles Pevkur hiljem, et on valmis riigikogu aseesimehe kohale asuma. "Iga riigikogu liige, kes on riigikogus peab olema valmis igaks ametikohaks. Muidu ei ole mõtet sinna kandideerida. Aga loomulikult ma olen selleks valmis," ütles Pevkur.

Taavi Rõivas lubas seoses ahistamisskandaali sattumisega riigikogu aseesimehe kohalt tagasi astuda.