President Kersti Kaljulaid ütles, et madala valimisaktiivsuse põhjuseks võis olla asjaolu, et erakonnad ei ole suutnud haldusreformi tingimustes oma kampaaniasõnumeid valijateni viia.

Kaljulaid ütles ERR-ile intervjuud andes, et valimiskampaania tegi keeruliseks toimunud haldusreform.

"Kampaanias otsitakse vastandumisi ja ka meeldejäämise võimalust. Ega päris sellist kampaaniat, kus kõik tulevad kokku ja üksmeeles arutavad meie linnade ja valdade tuleviku üle ongi raske endale ette kujutada. Mis selle kampaania keeruliseks tegi, on asjaolu, et meil on kohalike omavalitsuste piiride muutmise järgne esimene kord valima minna. Ja loomulikult on siis raske teha ka kampaaniat ja valijal seda ka mõista. Ning valijal, kes nüüd valib võib-olla palju suurema haldusüksuse volikogu, on üldse keerulisem oma valimisotsust teha. Võib-olla siit tuleb otsida ka seda põhjust, miks valimisaktiivsus ei ole väga kõrge," kommenteeris Kaljulaid.

"Valimised on alati demokraatia pidupäev, tundub küll, et ei ole valimisaktiivsus väga kõrge ja peost osa saanuid on vähem kui võib-olla lootsime," lausus ta.

Kaljulaid märkis, et paljudel valijatel tuli valida volikogu hoopis teistsugusele territooriumile kui varem.

"Nii suurt uuesti algamise võimalust ei ole meil olnud sellest ajast peale, kui me taastasime oma iseseisvuse ja lõime oma haldusüksused. Kindlasti on just nüüd see aeg, kus tuleb arutada, millega siis täidetakse see uus haldusüksus. "

Võitjate vastutus on kaasata kõik huvigrupid

Kaljulaid loodab, et need, kes volikogudesse valituks ei osutu, saavad sellegipoolest kaasatud piirkonna arengu eest seisva huvigrupina.

"See kui valimised võidetakse, siis see tähendab, et tuleb võtta vastutus kogu piirkonna arengu eest. Nii nende eest, kes on teid valimistel toetanud, kui ka nende eest, kes ei ole teid toetanud ja osutusid niiöelda kaotanuteks, kes ei saanud volikokku sisse," lausus Kaljulaid.

"Võitjate vastutus on kaasata tingimata kõik huvigrupid omas piirkonnas. See on oluline vastutus ja seda on põhjust oodata nii nendel, kes jäid välja kui ka nendel, kes hääletasid nende poolt, kes nüüd jäid volikogudest välja," rõhutas president.