Rõivas: Kõlvart ja Toom on kõige kõvemad tegijad

Reformierakondlane Taavi Rõivas ütles, et kuigi partei on juba teinud Tallinnas parema tulemuse kui möödunud aastatel, siis Keskerakond saab suurtest linnaosadest saadavate häältega mäekõrguse edumaa.

ERR-ile antud lühiintervjuus tänas Rõivas kõigepealt neid inimesi, kes talle e-hääle andmisega rekordilise e-häälte saagi tekitasid. Nimelt sai Rõivas 2711 e-häält, mis on kõige kõrgem tulemus.

"Ma olen tänulik neile, kes on Reformierakonda toetanud ja neile, kes on mind toetanud," ütles ta.

Rõivas märkis, et tal on hea meele Reformierakonna valimistulemuse üle, mis on juba parem kui möödunud aastatel, suurte linnaosade hääled on veel kokku lugemata.

"Tulevad suurte linnaosade hääled, mis lähevad olemasolema linnavõimu põlistamiseks," lausus Rõivas.

"Me saame kõik aru, et nii Mihhail Kõlvart kui ka Yana Toom on ikkagi Tallinnas või vähemasti Keskerakonna kõige tugevamad tegijad," lausus ta.

Rõivase hinnangul teeb Kõlvart tänavu häältesaagiga isegi Edgar Savisaarele ära. "Ma olen selles üsna kindel. Seekord on on Keskerakond suutnud välja mängida, et nad on Savisaarest eraldi," rääkis Rõivas.