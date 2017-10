Ossinovski: Keski ainuvõim lõpeb, kui IRL ja EKRE ületavad valimiskünnise

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jevgeni Ossinovski ütles, et kui Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) Tallinna volikokku sisse saavad, on võimalik Keskerakonna ainuvõim lõpetada.

"Valimistulemust mõjutab palju vähem see kui palju said sotsiaaldemokraadid või Keskerakond või Reformierakond hääli, kuivõrd see, kas IRL ja EKRE saavad üle künnise," ütles Ossinovski ERR-ile antud intervjuus.

"Kui mõlemad üle künnise tulevad, siis minu ennustus on see, et Keskerakonna ainuvõimu ei tule. Ja kui mõlemad peaksid alla jääma, siis pigem tuleb. Kui üks tuleb ja teine ei tule, siis ei oska öelda," lausus ta.

Ossinovski rääkis veel, et üle-eestiliselt on sotsidel hästi läinud.

"Sotsiaaldemokraatidel on üle Eesti läinud ootuspäraselt hästi. Me oleme enamikes kohtades, kus me oleme nelja aasta jooksul võimul olnud ja läinud taotlema mandaati tagasi valimiseks, asjad liiguvad selles suunas," sõnas ta.

Ossinovski sõnul tegid sotsid head tulemused näiteks Võrus, Viljandis, Saaremaal ja ka Paides.