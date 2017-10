"Kommenteerin e-valimiste tulemust kui täiesti midagi ebausutavat. Ei saa küll tõsiselt võtta, kui üks erakond võtab peaaegu poole e-valimiste häältest. Siin peab küll kala sees olema," ütles Helme ETV-le.

Helme lausus, et e-valimiste põhiprobleem on see, et need on salajased, aga pole kontrollitavad. Kui nad oleks kontrollitavad, poleks nad salajased.

"Me peame praegu pimesi usaldama. Ei saa öelda, et usalda, aga kontrolli. Peame usaldama, aga ei saa kontrollida. See tekitab väga imeliku tunde, et kuidas üks erakond võtab 38 protsenti häältest ja Keskerakond võtab ainult mingi kolm protsenti. See ei ole usutav," selgitas ta.

Helme sõnul ei maksa rääkida, et Keskerakonna valijad on põhiliselt vene rahvusest ja ei kasuta arvutit.

"Kasutavad küll. Kasutavad täpselt samamoodi arvuteid, nagu eestlased: maksavad oma pangalaenu ja maksavad oma kommunaalmakseid. Need ei ole kiviaja inimesed, need on täpselt samamoodi digiajastu inimesed, aga millegipärast nemad hääli elektrooniliselt teel ei anna. Siin on midagi, mis tekitavab minus väga kahetisi tundeid," seadis Helme tulemuse kahtluse alla.

"Väidan, et e-valimiste puhul peaks saama teha mingit järelkontrolli. Peaksime saama jälgida hääle teekonda. Ma ei ole digispetsialist, aga mingi võimalus peaks olema.

Ameerikas öeldakse, et valimiste võltsimine peab jääma usutavuse piiridesse. Minus usutavust ei teki praegu," lisas ta.

EKRE tulemuse üle hea meel

Kommenteerides EKRE valimistulemust pealinnas, lausus Helme, et eesmärk oli pääseda volikokku.

"Kui võtame suurema pildi üldse, siis üle Eesti oleme umbes paarikümnes omavalitsuse saanud oma esindatuse. Neli aastat tagasi oli meil üle Eesti üldse 1,3% häältest," analüüsis ta.

"Probleem on see, et meie nimekirjad koosnevad üsna vähetuntud inimestest. Eestis valitakse tuntud nägusid, me peame need näod nüüd tuntuks tegema," märkis Helme.