Savisaare valimisliidu ja Tegusa Tallinna eestvedaja Edgar Savisaar ütles, et valimisliidu tegevused pooleli ei jää ja see, et suudeti oma nimekiri üldse kokku panna on omaette väärtus.

"Ma olen teile tänulik. Ma arvan, et me tegime oma parema tulemuse, sest kõik olid veendunud, et meil ei tule välja ja mingit nimekirja ei tule. Tegelikult see nimekiri tuli ja juba see iseenesest on omaette väärtus. Ega see asi pooleli ei jää," ütles Savisaar oma kõnes.

"Ma usun, et inimesed andsid oma panuse ja tegid kõik, mis neil oli võimalik ja mida nad oskasid ja suutsid. Meil ei olnud niisugust jõudu taga, nagu on mõnel suurel erakonnal, aga ma arvan, et me suutsime anda oma panuse ja ega me midagi pooleli ei jäta," lisas Savisaar.

Savisaar sai valimistel Tallinnas isikumandaadi.