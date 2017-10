Pealinnas on kõige põletavam küsimus ajakirjanike hinnangul see, kas Keskerakond proovib Tallinnas moodustada koalitsiooni või toetub oma napile enamusele.

Anvar Samost tunnistas, et on ülikeeruline vastata küsimusele, kas sotsiaaldemokraatidel oleks kasulik minna Keskerakonnaga pealinnas võimu jagama, kui valimiste võitja sellise ettepaneku oma Toompea partnerile teeb.

Valimistulemus on hämmastavalt ebamugav nii Keskerakonnale kui ka SDE-le. Neil oli valmisolek koostööd teha, aga see eeldanuks, et Keskerakond oleks saanud vähemalt ühe koha vähem, nentisid Samost ja Sildam.

"Nüüd on olukord, kus tehniliselt on Keskerakonnal volikogus enamus olemas, aga kas see enamus ka igal hääletusel peab, ma väga kahtlen, sest volikogu koosseis on hoopis teistsugune kui seni," rääkis Samost.

Selleks, et ennast kindlalt tunda ja kontrollida oma fraktsiooni liikmeid, peaks Keskerakond kellegi koalitsiooni võtma.

"Samas, sotsiaaldemokraatidel seda kindlust pole, et nad on koalitsioonis vähegi kontrollival positsioonil. Igal hetkel võidakse sellest nn viiendast rattast ju vajadusel loobuda," pani Samost end SDE positsiooni.

Kui jätta kõrvale erakondade huvid ja vaadata Eesti pilti laiemalt, oleks Samosti sõnul Jüri Ratasest ja Jevgeni Ossinovskist riigimehelik siiski Tallinnas koalitsioon kokku leppida.

"See annaks kas või selle tulemuse, et Keskerakond saaks lahti ainuvõimu painest. Targa erakonnajuhina Ratas teeks seda, et ise vabaneda erakonna korruptsiooni mainest," selgitas Samost.

Kas sotsid tahavad tulla Keskerakonnale teenet osutada, on iseasi, sest neil on ka varasem valus kogemus oma kunagise esimehe Jüri Pihli ajast.

"See kogemus on olemas ja küllalt valus," lausus Toomas Sildam.

Savisaare lõpp

Edgar Savisaare valimisliidu põrumist kommenteerides olid ERR-i ajakirjanikud ühel meelel, et Savisaarest räägitakse poliitikavõtmes edaspidi minimaalselt.

"Mina ei usu, et ta enam tagasi tuleb. Ta saab täita memuaarikirjaniku rolli, aga see, et ta poliitikasse tagasi tuleks - ma ei usu," märkis Toomas Sildam.

Samost ütles, et Savisaare pühapäevane intervjuu Vikerraadiole jättis mulje, et veteranpoliitik oli emotsionaalselt rusutud. "See, et ta isiklikult pääses volikokku, ei olnud võit."