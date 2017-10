Edukas Sukles plaanib Haapsalus koalitsiooni Keskerakonnaga

Tema valimisliit HaRi sai volikogu 25 mandaadist 12. Keskerakond sai 5, valimisliit Meie Inimesed 4, Reformierakond 2, sotsiaaldemokraadid 1 ja EKRE 1.

Urmas Suklese sõnul plaanib ta koalitsiooniläbirääkimisi pidada Keskerakonnaga, kellega on koos linna valitsetud juba kaheksa aastat.

"Me oleme kõnelusi alustanud. Arvan, et jätkame oma hea koostööpartneri Keskerakonnaga," ütles Sukles, kes plaanib koalitsioonilepinguni jõuda mõne päevaga.

"Mis siin ikka venitada. Tööpõld on suur ja lai. Valdade ühinemine tuleb hästi ära vormistada ja oleme selleks valmis," lisas ta.

Oma endise kodupartei Reformierakonna kahe mandaadi kohta lausus Sukles, et talle see üllatusena ei tulnud.

"Reformierakonnal on praegu natuke rasked ajad. Mina oma valimisliidu tegemise otsuse tegin ammu aega tagasi. Olin veendunud, et see oli õige otsus. Tänane valimistulemus näitas, et see meeldis ka rahvale," ütles linnapea.

Reformierakonna nimekirjas volikokku pääsenud riigikogu liige Lauri Luik ütles, et Suklese väljaviskamine oli aus otsus.

"Suklese otsus valimisliit teha oli teadlik otsus. Ta tõmbas joone enda ja erakonna vahele," sõnas Luik.