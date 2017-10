Pevkur rääkis potentsiaalsest Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide koalitsioonist ja ütles, et see on väga tõenäoline.

"Toompeal koalitsiooni hoidmiseks ollakse kõigeks valmis ja kuigi Rainer Vakra linnapeakandidaadina siunas Keskerakonda maapõhja korruptsioonist ja millest iganes, siis fakt on see, et sotsid on valmis minema Keskerakonnaga koalitsiooni - seda kinnitas mulle ka kaks maja eemal televisioonistuudios sotside esimees Jevgeni Ossinovski," ütles Pevkur.

"Ma selles üldse ei kahtle, et sotsid lähevad Keskerakonnaga koalitsiooni, kui Keskerakond ei osta kedagi kuskilt üle," lisas ta.