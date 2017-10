Kohalikel valimistel üle 23 000 hääle saanud Mihhail Kõlvart ütles, et tema hea tulemuse taga on erakond.

"Iga poliitik peab mäletama, et suure isikliku saavutuse taga seisab erakond," ütles Kõlvart ETV-le.

Kõlvart selgitas, et tema hea tulemus on igati loogiline, sest Keskerakond on Lasnamäel ülekaalukalt kõige populaarsem partei ja tema oli selle erakonna esinumber.

Küsimusele, millal võiks Tallinn saada esimest korda muu emakeelega linnapea, vastas Kõlvart, et linnapeakandidaat on jätkuvalt Taavi Aas. "Me kõik toetame teda ja temast saabki linnapea."

Kõlvart ütles, et talle meeldib kommunaalpoliitika seetõttu, et linnas saab konkreetsete asjadega tegeleda. Kas pärast järgmisi riigikogu valimis jääb ta Toompeale, näitab Kõlvarti sõnul aeg.