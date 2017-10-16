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KOV 2017 tulemused: Valga vald ({{commentsTotal}})

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Uus Eesti kaart
Uus Eesti kaart Autor/allikas: Tagne Orav/ERR
Valimised

2017. aasta kohalike omavalitsuste valimisel on Valga vallas häälte jaotumine järgmine.

KESKERAKOND, 12 MANDAATI:

ALLAIN KARUSE
ESTER KARUSE
KÜLLIKI SIILAK
KÜLLI LAUGESAAR
VILJU ARNA
ALAR NÄÄME
JÜRI KONRAD
VIKTOR MÄGI
ILMAR TÕLNER
SIIRI REILJAN
ANTS TIISLER
IGOR JALLAI

REFORMIERAKOND, 7 MANDAATI:

MARGUS LEPIK
ENNO KASE
KALMER SARV
MART VANAGS
LAURI DRUBINŠ
ANDRES ILLAK
MAREK KÄIS

SDE, 6 MANDAATI:

KALEV HÄRK
JELENA JALLAI
REIN RANDVER
KAUPO KUTSAR
TERESA SALE
VLADIMIR BARANOV

IRL, 1 MANDAAT:

MONIKA ROGENBAUM
EKRE, 1 MANDAAT:
UNO KASKPEIT

Toimetaja: Merit Maarits

kov2017


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kohalikud valimised 2017
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HUVITAVAT TEADUSEST
UUS EESTI HALDUSJAOTUS
Sügisest on Eestis 213 omavalitsuse asemel 79.

Kiirotsing: mis saab koduvalla nimeks pärast haldusreformi?

Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

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Valimisdebatid ERR-i kanalites

ETV:

26.september | kell 19.45 | Narva kandidaadid
3.oktoober | kell 19.45 | Pärnu kandidaadid
10.oktoober | kell 19.45 | Tartu kandidaadid
14.oktoober | kell 21.35 | Tallinna kandidaadid

ETV valimisdebatte juhivad Andres Kuusk ja Ainar Ruussaar.

Valimiste õhtu saade algab 15.oktoobril kell 19.55.
Saatejuhid Indrek Treufeldt ja Rain Kooli.

RUS.ERR.EE

14. september| kell 12 | Jevgeni Krištafovitš vs Leonid Tsingisser
21. september| kell 12 | Maria Jufereva vs Olga Ivanova


ETV+:

20. september | kell 19.00 | Mittetäidetavad lubadused
27. september | kell 19.00 | Vene küsimus
4. oktoober | kell 19.00 | Narva linnapeakandidaatide debatt (toimumiskoht: Narva kaubanduskeskus FAMA)
11. oktoober | kell 19.00 | Lasnamäe linnaosavanema kandidaatide debatt (toimumiskoht: kaubanduskeskus Lasnamäe Centrum)
14.oktoober | kell 21.35 | Tallinna kandidaadid (sünkroontõlkega ETV debatt)



Vikerraadio:

2. oktoober  | kell 13.00 | Pärnu kandidaadid
5. oktoober  | kell 13.00 | Tartu kandidaadid
12. oktoober | kell 13.00 | Tallinna kandidaadid

15. oktoober kell 20.00 Valimiste õhtu Vikerraadios saatejuhid Uku Toom ja Mirko Ojakivi, eksperdid Anvar Samost ja Ainar Ruussaar

Raadio 2 “Agenda”:

2. oktoober kuni 4. oktoober | kell 13.00 | Valimisliitude kandidaatide debatid
9. oktoober kuni 11. oktoober | kell 13.00 | Parlamendierakondade kandidaatide debatid

Debattides osalevad kandidaadid Pärnust, Tartust ja Tallinnast.

Poliitikute arutelu juhivad Eeva Esse ja Ahto Lobjakas.

Raadio 4:

4.oktoober | kell 14.05 | Tallinna kandidaadid.
6.oktoober | kell 14.05 | Tallinna kandidaadid.
11.oktoober | kell 14.05 | Narva kandidaadid.
13.oktoober | kell 14.05 | Tallinna kandidaadid.

Küsimused valimiskajastuse kohta



ERRi valimisportaali kajastuse tagasiside või küsimused võite saata veebikülje toimetajale Allan Rajaveele (allan.rajavee@err.ee)

Ühtlasi saab kõik küsimused, tagasiside ja pretensioonid ERRi valimiskajastuse kohta edastada aadressile meediaeetika@err.ee, millele vastab ERRi ajakirjanduseetika nõunik Tarmu Tammerk (telefon 611 4117).

ERRi valimiste kajastamise reeglid on kättesaadavad siin

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