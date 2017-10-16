KOV 2017 tulemused: Valga vald ({{commentsTotal}})
2017. aasta kohalike omavalitsuste valimisel on Valga vallas häälte jaotumine järgmine.
KESKERAKOND, 12 MANDAATI:
ALLAIN KARUSE
ESTER KARUSE
KÜLLIKI SIILAK
KÜLLI LAUGESAAR
VILJU ARNA
ALAR NÄÄME
JÜRI KONRAD
VIKTOR MÄGI
ILMAR TÕLNER
SIIRI REILJAN
ANTS TIISLER
IGOR JALLAI
REFORMIERAKOND, 7 MANDAATI:
MARGUS LEPIK
ENNO KASE
KALMER SARV
MART VANAGS
LAURI DRUBINŠ
ANDRES ILLAK
MAREK KÄIS
SDE, 6 MANDAATI:
KALEV HÄRK
JELENA JALLAI
REIN RANDVER
KAUPO KUTSAR
TERESA SALE
VLADIMIR BARANOV
IRL, 1 MANDAAT:
Toimetaja: Merit Maarits