Mõis rääkis, et valimispeol räägiti ka sellest, et lasta hääled üle lugeda, samas tõdes ta, et valija tahet tuleb austada.

"Sõõrumaa ütles mulle, et tal tunnetuslikult, et tuhat inimest ütles talle, et tema on tema poolt hääletanud e-valimistel, aga Sõõrumaad ei olnud seal tabelis. Mul võib-olla nii head tunnet ja nii suurt tulemust ei olnud, aga selline värk on," ütles Mõis.

"Kas on nüüd see pealkiri vale, kas on see tabel vale, on see matemaatika vale või on meil lihtsalt olnud ebareaalselt suured ootused," kommenteeris Mõis.

Mõis rääkis, et üks kõige valulisemaid otsuseid oli valimisliidu nime küsimus. "See oli nagu Bosnia Hertsegoviina või Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa ühendatud kuningriik. Me lootsime, et me saame niimoodi sellest probleemist jagu. Aga et tegelikult on need isikuvalimised ja kes saab rohkem hääli, see saab volikogusse. Me tahtsime igale ühele öelda, et kui teile ei meeldi Savisaar, siis valige mind ja kui teile ei meeldi mina, siis valige Savisaar ja noh niimoodi siis hääled jagunevadki, aga see ilmselt ei õnnestunud meil kõige paremini," rääkis Mõis.

Viimastel andmetel sai Savisaare valimisliit ja Tegus Tallinn umbes 8300 häält ja jäi 4,4 protsendiga alla valimiskünnise.