Ratas: me peame jääma kahe jalaga maa peale

"Me peame olema tasakaalukad, me peame jääma kahe jalaga maa peale, sest see suur usaldus nõuab ka suurt tööd ja selleks me oleme valmis," ütles Ratas.

"Me läheme siit, et kuulata kõikide tallinlaste häält, see linnavalitsus, mis astub ametisse, see volikogu fraktsioon, mis astub ametisse, on kõigi tallinlaste volikogu fraktsioon ja linnavalitsus. Ja nii üle Eesti erinevates omavalitsustes," lausus Ratas.

Ratas rääkis oma kõnes ka riigikogu valimistest. "2003 oli see aasta kui Keskerakond viimati võitis riigikogu valimised, 2019 möödub sellest 16 aastat, tänane tulemus, tänane pinnas tähendab seda, et me jätkame seda tööd, et ka 2019. aastal tuua võit koju," ütles ta.