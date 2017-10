Kivimägi ei välista Pärnu koalitsioonis Keskerakonda

Kivimägi rääkis "Terevisioonis", et arvestades koalitsiooni Toompeal, näeks ta ühe võimalusena kaasta koalitsiooni ka Keskerakond, kuid viis erinevat nimekirja tegid Pärnus tegelikult korraliku tulemuse ja sellest tulenevalt on ka väga palju võimalikke kombinatsioone.

"Minu hinnangul oli valimistulemus ka usaldushääletus toimivale koalitsioonile, kuhu kuuluvad Reformierakond, IRL ja valimisliit Pärnu Ühendab. On igati loogiline, et laua taha istuvad kõigepalt need kolm osapoolt," arvas ta.

Kivimägi sõnul pole koalitsioon välistatud ka Keskerakonnaga. "Aga viimase puhul on mõned punased jooned, mida ei saa aktsepteerida ja olgu öeldud, et see on näiteks tasuta transport, mille hind on ikkagi üks miljon eurot ehk igal aastal ühe miljoni euro võrra vähem investeeringuid. See on koht, mida me ei saa aktsepteerida," nentis Kivimägi.

Kivimägi sõnul on loogiline, et linnapeakoht kuuluks Pärnus valimised võitnud Reformierakonnale, kuid tema linnapeaks asumine sõltub ikkagi koalitsioonikõnelustest.

"Valimistulemus seda eeldab. Minu valimisolek on riigikogust ära tulla, kuid see ei pea toimuma iga hinna eest. Koalitsiooni läbirääkimised otsustavad, nii mitmelgi härral on siin tekkinud ambitsioone olla linnapea. Minu jaoks isiklikult ei ole see eluküsimus," nentis ta.



Reformierakond saab Pärnus 39-liikmelises volikogus üheksa mandaati ja hakkab koalitsiooni kokku panema. Suure tõenäosusega lähevad sinna IRL ja valimisliit Pärnu Ühendab, mis on samas koosseisus linna juhtinud juba aastaid.