Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Artikkel 13 vastu on sõna võtnud ka seitse ELi liikmesriiki ning muret on avaldanud muuhulgas ajakirjandusvabaduse eest seisev organisatsioon Reporters Without Borders ja inimõiguste organisatsioon Human Rights Watch.

Eesti hakkab sel nädalal juhtima autoriõiguse reformi arutelusid Nõukogu intellektuaalomandi töörühmas ning eeldatavasti novembri lõpus hääletab reformi eelnõu üle Euroopa Parlamendi õiguskomisjon. Avaliku kirja allkirjastanud organisatsioonid leiavad aga, et praegu eelnõusse plaanitud sisutuvastusfiltrite kasutuselevõtt plaanitud kujul rikuks väljendusvabadust, mis on ette nähtud Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga.

