E-hääletamine sai valimispäeval tõsise süüdistuse osaliseks kui EKRE esimees Mart Helme need kahtluse alla seadus. Helme ütles, et ta ei usalda e-valimisi ja e-valimiste tulemus ei ole tema jaoks usutav.

Vinkel selgitas, et elektrooniline hääletamine on üks paljudest hääletamisviisidest, mis viiakse läbi seaduse ja regulatsioonide kohaselt.

"E-hääletamise eraldi välja toomine kõikidest teistest hääletamisviisidest ei anna selget pilti, vaid ta annabki moonutatud pildi kogu tulemusest. Samamoodi võiks välja võtta ka väga palju teisi hääletamisviise kogusummast ja konteksti teadmata võib teha väga erinevaid järeldusi," sõnas Vinkel.

Ta rääkis, et e-hääletamine läbib hääletamise ajal väga põhjaliku auditeerimise. "Lisaks viiakse läbi andme auditeerimine, mis tähendab, et kõik hääled, mis jõudsid meie serveritesse kontrollitakse üle ka selliselt, et me saame veenduda matemaatiliste vahenditega, et just need samad hääled jõudsid ka kokku lugemisele, kuskil keegi midagi juurde ei pannud, kuskil keegi midagi ära ei võtnud. Kõik see on audiitori tööga kindlaks tehtav," kinnitas Vinkel.

Häälte lugemine läks sujuvalt

Häälte ülelugemine läks Vinkeli hinnangul sujuvalt. Probleeme esines Rae valla ja Haapsalu häälte kuvamisega, ent see probleem avastati ja parandati tema sõnul kiiresti.

"See süsteem on nii mitmekihiline ja keeruline, et detailid mängivad mõnikord suuremat rolli, kui me sooviksime. See puu, mis kuvas neid omavalitsusi, mängis meile vingerpussi. Leidsime vea, parandasime ära, kõik sai korda. Probleem oligi selles, et välja kuvamisel selle puu teatud loogikad võtsid veidi rohkem aega, et välja näidata. Selline asi, mis testimises kuidagi välja ei tulnud, nii suur anomaalne olukord, mille me saime kiiresti kontrolli alla," selgitas ERR-ile Vinkel Rae valla ja Haapsalu häältega toiminud anomaaliat.

"Kõik andmed olid olemas, kõik andmed tulid. Kõikidele küsijatele andsime me andmed eraldi välja, panime oma veebilehele eraldi andmed välja, panime Facebooki need samad andmed eraldi välja. Kõik, kes küsisid, said meie käest otse andmed kätte, andmetega mingit probleemi ei olnud," lisas ta.

Häälte lugemise protsess läks Vinkeli sõnul üldiselt vägagi sujuvalt. "Me oleme juba aastaid rääkinud, et see ei ole võidujooks või sprint. Tulemused tuleb teha kindlaks just sellises tempos, et kõik oleks korrektne. Seda nägime ka ühe Tallinna jaoskonna (ühes Lasnamäe jaoskonnas tekkis kahtlus lugemistulemuses ja alustati uuesti - toim) puhul, mida me ootasime pärast kella ühtegi veel, kuna nad tahtsid oma tulemust teha väga korralikult ja kõige õigemates seisudes. See, et me ootame õhtul hilja tulemust ei ole midagi erilist ja on varasematel aastatel ka alati niimoodi olnud. Selles mõttes kõik valimisjaoskonnad said oma tööga väga hästi hakkama," lausus Vinkel.

Täna loetakse teist korda üle ka kõik hääled, Vinkel ütles, et täitsa võimalik, et kuskil ka häälteerinevusi leitakse.

"Absoluutselt. Selleks see teine häälte ülelugemine valla ja linna valimiskomisjonides ongi, et teha kindlaks lõplikult häälte omavaheline jaotus ja jagunemine. Alati leitakse väiksemaid erinevusi esimese ja teise lugemise vahel. See on väga inimlik ja selleks see teine lugemine ongi," kommenteeris Vinkel.