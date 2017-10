Hänni: kui Helme e-valimisi ei usu, antakse EKRE-le ka vähem e-hääli

E-riigi akadeemia e-demokraatia programmi direktor Liia Hänni ütles, et kui EKRE esimees Mart Helme ütleb, et e-valimised ei ole usaldusväärsed, siis on loogiline, et EKRE saab ka vähem e-hääli.

"See avaldus oli tõepoolest üllatav ja kahetsusväärne, et veel pärast seda kui Eestis on 12 aastat olnud võimalus inimestel anda hääl interneti kaudu, siis jälle leidub erakonna esimees, kes selle hääletusviisi kahtluse alla seab," kommenteeris Hänni ERR-i raadiouudistele.

"Võib-olla süüdlaste otsimisel tasub vaadata ka peeglisse, et kui erakonna esimees kinnitab valjult, et e-hääletamist ei saa usaldada, küllap siis selle erakonna valijad ka vastavalt käituvad. EKRE-l võiks olla rohkem e-hääletajaid, kui see signaal oleks olnud teistsugune," arvas Hänni.

"Mis puudutab nüüd seda väidet, et e-hääled kuidagi eriliselt koondusid Reformierakonnale, siis selge on see, et erinevate erakondade toetajad ilmselt kasutavad erinevaid hääletusviise ja see on päris loomulik."

Väidet, et e-hääletamine ei ole kontrollitav peab Hänni valeks ja asjatundmatuks. "Nendel valimistel on kasutusel e-häälte andmeaudit, mis tähendab, et matemaatiliselt kontrollitakse seda, et hääletamissüsteemi sisenenud hääled ja tulemus, mis sealt välja tuleb on omavahel seotud üheselt," lausus ta.

"E-hääletamine on turvaline, seda kinnitab ka see fakt, et järjest rohkem inimesi tegelikult usaldab inteneti teel hääletamist. See on mugav, annab palju rohkematele inimestele võimaluse hääletamisel osaleda ja see peaks olema igati demokraatlike erakondade ülesanne ja eesmärk suurendada valimistel osaleda," kinnitas Hänni.

"Mulle tundus, et nüüd on e-hääletuse vaenamine lõppenud, sest teatavasti Keskerakonna esimees Jüri Ratas on igati positiivselt suhtunud interneti teel hääletamisse. Aga ilmselt on siis EKRE esimees leidnud, et see e-hääletuse maha tegemine tuleb võtta oma poliitilisse arsenali," ütles Hänni veel.