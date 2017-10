Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Kuldmaa lisas, et märja materjali liigutamine ühest tee äärest teise ei anna oodatud tulemust või muudab olukorda isegi kehvemaks. Kui tekitada märjast kruusast porivallid, siis need on autojuhi jaoks ohtlikumadki kui mõnda aega sõita kõval pinnasel aukude vahel.

"Pikaajaline sajuperiood on muutnud teed raskelt läbitavaks ning teehooldajad ei saa asuda enne olukorda parandama kui on olnud kuivem periood ja tee tahenenud," märkis Kuldmaa.

Pikka aega kestnud vihmasadu on viinud paljud kruusateed raskesse seisukorda ning maanteeamet on asunud kriitilisemates kohtades koormusi piirama.

