Ombler rääkis päeval ERR-i raadiouudistele, et politsei on praeguseks läbi vaadanud 11. septembrist kuni 11. oktoobrini laekunud pöördumised ja kaebused, mida on ühtekokku 204.

"Politsei on pidanud tegema selle aja jooksul 51 ettekirjutust ning alustanud 10 väärteomenetlust," nentis Ombler.

Korruptsioonikuritegude poolelt uurib kriminaalpolitsei praegu kolme kriminaalasja, mis puudutavad võimalikke häälte ostmisi.

"Need kriminaalmenetlused ei ole veel jõudnud sellisesse faasi, mis võimaldaks neid asjaolusid avalikustada," nentis ta.

Tema sõnul on väärteomenetlused ja ettekirjutused seotud valdavalt välireklaamile seatud piirangute rikkumistega.

"Sel aastal tuli võimalike rikkumiste kohta rohkem teateid Ida-Virumaalt," ütles Ombler.

Kerkis ka väärteomenetluste arv

Politsei teatas hiljem esmaspäeva õhtul, et on saanud võimalike valimisrikkumiste kohta üle 200 teate, nende põhjal on politsei alustanud neli kriminaalmenetlust.

Politsei- ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Marili Kohava ütles BNS-ile, et alates 11. septembrist kuni 15. oktoobrini sai politsei 204 teadet ja pöördumist valimistega seotud võimalike rikkumiste kohta.

"Kontrollime saadud teateid põhjalikult ja selgitame välja juhtumite asjaolusid," sõnas Kohava.

Politsei on teinud nende teadete põhjal 51 ettekirjutust ning praeguseks on alustatud 11 väärteomenetlust ja neli kriminaalmenetlust.