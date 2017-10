Eelnõu algatas president Emmanuel Macroni toetaja Schiappa, kelle sõnul tahetakse tuleval aastal hääletusele mineva seadusega tõkestada meeste seksistlikku käitumist avalikus ruumis, vahendas The Local.

"See on väga vajalik, sest praegu ei ole seaduses tänavaahistamist defineeritud," sõnas minister.

The Timesi teatel määras Schiappa ametisse viieliikmelise töögrupi, kelle ülesandeks on muu hulgas kindlaks määrata, mida tänavaahistamiseks pidada ning millised on trahvimäärad.

Suvel rääkis Schiappa Guardianile võimalike trahvisummade kohta, et 20-eurone karistus oleks naeruväärne, 5000 euro suurusel trahvil oleks aga tegelikku mõjujõudu. "Praegu ütlevad paljud mehed, et see on tühiasi ja nad ainult lõbutsevad. Meie aga ütleme: "Ei!""

Küsimusele, kuidas kavatsetakse teha vahet ahistamisel ja flirdil, vastas Schiappa, et pole raske mõista, millisel hetkel hakatakse end tänaval tundma hirmunult, ebaturvaliselt või ahistatuna.

Ta viitas olukordadele, kus mees tungib naise isiklikku ruumi, rääkides tema näost 10 või 20 sentimeetri kauguselt, kõnnib naisel mitu kvartalit järel või küsib temalt 17 korda telefoninumbrit.

Schiappa hinnangul on tänavaahistamist piiraval seadusel suur sümboolne väärtus.