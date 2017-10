"Poliitikukarjääri jooksul võib tulla ette hetki, kus tuleb võtta poliitiline vastutus ja täna on minul see hetk. Ma teatan teile tagasiastumisest riigikogu aseesimehe kohalt," ütles Rõivas riigikogu kõnetoolist.

Rõivas tänas kõiki, kes teda on toetanud. "Tänan südamest kõiki teid väga erinevatest erakondadest, paljusid inimesi, keda ma isiklikult ei tunnegi, kes on mind nendel rasketel hetkedel toetanud! Aitäh teile!" ütles Rõivas.

Ekspeaminister Rõivas teatas neljapäeval, et taandub riigikogu juhatusest, kuid ei lahku parlamendist. Reformierakondlane Rõivas tunnistas ebaväärikat käitumist võõra naisterahva suhtes hiljutisel välisreisil Kagu-Aasiasse ning vabandas avalikkuse ja oma perekonna ees.

Riigikogu kodukorra seadus ütleb, et kui riigikogu aseesimees astub tagasi omal soovil, teatab ta oma tagasiastumisest ja selle põhjustest riigikogu istungil. Tagasiastumise korral jätkavad riigikogu aseesimehed oma ülesannete täitmist kuni riigikogu uue esimehe või uute aseesimeeste valimiseni.

Riigikogu valib uue aseesimehe tõnäoliselt järgmisel nädalal, 23. oktoobril ning Reformierakond esitab tõnäoliselt Rõivase asemel sellele positsioonile erakonna esimehe Hanno Pevkuri. Taavi Rõivas (Reform) after his election to deputy speaker of the Riigikogu. Source: (Erik Peinar / Riigikogu kantselei)