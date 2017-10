Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Bagdad teatas varem päeval, et Türgis keelatud PKK võitlejate osalemine kurdi võitlejate ridades Iraagi vaidlusaluses Kirkuki provintsis on "sõja kuulutamine".

"Kirkukis pole PKK vägesid, kuid seal on muidugi mõned vabatahtlikud, kes on PKK toetajad," ütles pešmergakindral Jabar Yawer.

Uudisteagentuuri AFP fotograaf kinnitas Iraagi väeüksuste liikumist Taza Khurmatust põhja pool. Pešmerga teatas veidi hiljem, et Kirkukist lõunas on kuulda ägedat suurtükituld.

Chamchamali piirkonna tervishoiuosakonna juhataja Sherzad Hassan lisas, et arvestatud on vaid piirkonna haiglatelt saadud andmeid.

