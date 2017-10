Reformierakond valib Tartus sotside ja Keskerakonna vahel

Reformierakonnal saab uues Tartu linnavolikogus 20 kohta, Sotsiaaldemokraadid kaheksa ja Keskerakond seitse kohta. Koalitsiooni moodustamiseks on Tartus tarvis 25 volikogukohta, ehk ühe senistest partneritest saab nüüd opositsiooni jätta. Keskerakonna valimislubaduste sekka mahtusid nii tasuta ühistransport, munitsipaalpolitsei kui Tartu linnatelevisioon, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Reformierakonna esinumber Urmas Klaas ütles, et selliste ideede rakendamine uues koalitsioonis on konsultatsioonide küsimus.

"Konsultatsioonid ongi selleks head, et läbi rääkida, kuidas erakond ise, kes on teatud punkte oma programmi kirjutanud, kui prioriteetseteks ta neid peab. Arusaadavalt Reformierakond on oma programmi kirjutanud ja meie programmis neid punkte ei ole," ütles Klaas.

Keskerakondlaste Tartu valimisprogrammis on tasuta ühistransport juba mitmendat korda.

Ja seni on erakond olnud valmis plaanist loobuma. Täna räägib Aadu Must küll veendunult tasuta ühistranspordi kasuks, kuid selgeid jooni ta maha ei sea.

"Enne läbirääkimisi ei panda kaarte niipidi lauale, et kõik pildid on näha," ütles Must.

Üsna sama lugu on sotsiaaldemokraatide lubadustega, Urmas Klaas ütleb, et kõik on läbirääkimiste küsimus ja sotside linnapeakandidaat Jarno Laur jätab samuti otsad lahtiseks. Põhimõtteliselt näib, et nii sotsid, kui Keskerakond on valmis vähempakkumiseks, mille tulem on lihtne. Kes rohkematest lubadustest loobub, saab koalitsiooni.

"Me üritasime välja selgitada need mõned, mis on meie jaoks need rohelised jooned, kuhu me tahaksime jõuda. Kindlasti puudutavad need selliseid toredaid asju nagu huvihariduse kättesaadavus," rääkis Jarno Laur.

Jutt käib 200-eurosest huvihariduse toetusest. Lisaks lubasid sotsid tartlastele tudengitoetust, kuid ka see on läbiräägitav. Aga näib, et üks punkt, mille üle võib hulga elavam arutelu tulla, on riigi toel rajatavad munitsipaalüürimajad. Ning see lubadus on sees nii Keskerakonna kui sotside programmis.

"Eesti pank on tõsiselt hoiatanud, et riik peaks olema ettevaatlik suurte elamuprojektide ehitamisega, et majandust mitte veelgi rohkem ülekuumendada. Praegu me näeme seda, et Tartus ettevõtjate poolt arendatav elamuturg areneb väga kiiresti ja võimsalt," ütles Urmas Klaas.

Jarno Laur märkis, et jutt käib eluasemetest, mis on kohandatud liikumispuuetega inimestele ja mis on vajalikud noortele spetsialistidele. "Igal juhul on see meie meelest väga hea võimalus, mille valitsus on loonud ja me tahame, et Tartu osaleks selles," sõnas Laur.

Aadu Must tõdeb, et nende programmis on ka munitsipaalüürimajad juba alates läinud aastatuhandest. Kokkuvõtteks pakub Aadu Must välja veel ühe võimaluse - ehk võib-olla ei peagi ükski senine partner opositsiooni minema.

"Meie esimene ettepanek on, et koalitsioon on töötanud päris hästi ja konstruktiivselt, võib-olla kõigepealt vaatame peale variandile jätkata vanas koosseisus. Võib-olla siis on konflikte vähem," märkis ta.