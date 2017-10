Portugali järjekordsed maastikupõlengud on nõudnud vähemalt 27 inimelu

Portugalis on möödunud nädalavahetusel puhkenud maastikupõlengute tagajärjel hukkunud vähemalt 27 inimest. Tulekahjud on laastamas ka naaberriik Hispaania maastikku, seal on teatatud vähemalt nelja inimese hukkumisest.

Portugali päästeameti pressiesindaja Patricia Gaspar selgitas, et lisaks hukkunutele on mitmeid inimesi teadamata kadunud. Vigastatuid on üle viiekümne, vahendasid Yle, El Pais jt.

Gaspari sõnul said põlengud alguse tänu aastaaega arvestades erakordselt soojale ja kuivale ilmale. Mitmel pool riigis on õhutemperatuur kerkinud üle 30 kraadi. Ametnik avaldas lootust, et ilm muutub peagi jahedamaks ja vihmasemaks ning see peaks päästjate tööle kaasa aitama.

Hispaania Galicia autonoomse piirkonna võimud on märkinud, et tormiga Ophelia seotud tugevad tuuleiilid aitavad maastikupõlengutele kaasa.

Kahe riigi päästeametnikud registreerisid ainuüksi pühapäeval 500 maastikupõlengut. Viimase rohkem kui kümne aasta jooksul pole ühes päevas nii palju maastikupõlenguid registreeritud.

Portugali räsisid ulatuslikud maastikupõlengud ka käesoleva aasta juunis, kokku hukkus nende tõttu rohkem kui 60 inimest. Eksperdid peavad Portugali traagiliste metsapõlengute üheks peamiseks põhjuseks eukalüptimetsi.

Austraaliast pärit eukalüpt toodi Euroopasse 18. sajandil esialgu vaid dekoratiivtaimena. Eriti hästi hakkas see levima Portugalis, kus seda hakati hiljem ka teadlikult kasutama taasmetsastamisel.

Erilise hoo sai eukalüpti levik sisse 20. sajandi keskel, kui seda puud hakati kasutama kohalikus paberitööstuses. Praeguseks on omal ajal Austraaliast saabunud eukalüpt Portugali kõige levinum puuliik, mis katab umbes neljandiku kogu metsamassiivist ning on välja surunud ka mitmeid teisi puuliike.

Lisaks tuleohule imevad eukalüptimetsad pinnase väga kuivaks ning hävitavad teiste liikide, sealhulgas ka loomade, elukeskkondi.