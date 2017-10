Läti Raudtee juhi Edvīns Bērziņši sõnul on Euroopa raudteetaristu tulenevalt Euroopa ja Aasia vahelise kaubaveo kasvust lähenemas täiskoormusele ning see pakub Lätile võimaluse meelitada Aasia kliente.

Bērziņš märkis, et raudtee kaubavedu Euroopa ja Aasia vahel on igaaastaselt kahekordistunud, samas kui taristu on jäänud suuresti muutumatuks.

"Selle tulemusena läbib läbi Bresti minevat marsruuti aastas 5000 rongi, mis on kusjuures selle täiskoormus. See tähendab, et kliendid peavad otsima muid viise oma kauba klientidele sama hinna ja kiirusega vedamiseks. See on Lätile võimalus," rääkis Bērziņš, rõhutades, et Läti peab seda võimalust kasutama.

Esmaspäeval saabus Riiga kaubarong Hiina Urumqist, kuid Bērziņš keeldus ütlemast, millal võib järgmine rong Hiinast Riiga tulla. Samas lausus ta, et tehakse tööd mitte ainult järgmise rongi osas vaid ka regulaarse rongiliikluse loomiseks.

"See on raske töö mitmete teguritega mida tuleb arvesse võtta, seega ei saa ma teile öelda täpset päeva, millal regulaarne kaubavedu võiks alata. Olen aga kindel, et kuulutame selle alguse ühel päeval välja," sõnas Bērziņš.