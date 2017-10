Pärast USA presidendi Donald Trumpi otsust leppe järgimist mitte kinnitada, on selle sidusus sattunud küsimärgi alla, vahendas "Aktuaalne kaamera".

USA president ei öelnud leppest lahti, küll aga seadis kongressi sundvaliku ette kehtestada sanktsioonid Iraanile.

Euroopa Liit leiab, et Iraan on oma kohustusi leppes järginud ning seega lepe toimib.

"Lepe on tähtis lepe võitluses tuumarelva levikuga. Tahame, et seda austatakse ja see on teema, mida arutame. Tahame, et Euroopa Liit avaldaks survet USA kongressile, et viimane ei seaks lepet ohtu," kommenteeris Prantsusmaa välisminister Jean-Yves Le Drian.