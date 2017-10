USA president Donald Trump jättis eelmise nädala lõpus Iraani tuumaleppe oma kinnituse ja toetuseta, kongress peab nüüd otsustama, mis edasi saab. Rahvusvaheline aatomienergia agentuur (IAEA) leiab, et Iraan täidab tuumalepet. Euroopa liidrid peavad toimivast leppest kinnipidamist äärmiselt oluliseks, vahendas "Aktuaalne kaamera.

"Lepe on tähtis lepe võitluses tuumarelva levikuga. Tahame, et seda austatakse ja see on teema, mida arutame. Tahame, et Euroopa Liit avaldaks survet USA kongressile, et viimane ei seaks lepet ohtu," kommenteeris Prantsusmaa välisminister Jean-Yves Le Drian.

"Relvastuse piiramine on maailma julgeoleku oluline element ja selle katkestamine oleks äärmiselt kahjulik," lisas ta.

"Kuigi Euroopa Liit väljendab muret seoses ballistiliste rakettidega ja kasvavate pingetega piirkonnas, siis neid tuleb käsitleda tuumaleppest eraldiseisvana, sobivates vormides," märkis omakorda Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini.

"Loomulikult tuleb Iraanile avaldada survet, et ta käituks vastutustundlikult ka oma raketiprogrammi või Süüria kodusõtta või teistesse regiooni kriisidesse sekkumiste küsimustes, aga nende probleemide tõttu rebida lõhki tuumalepet oleks kindlasti ohtlik ja Euroopa Liit kindlasti seda teed minna ei taha," selgitas Eesti välisminister Sven Mikser.

Tuumaleppe kahtluse alla seadmine võib ühtlasi raskendada suhtlemist Põhja-Koreaga, leidis Federica Mogherini. Välisministrid kehtestasid esmaspäeval täiendavad Euroopa Liidu sanktsioonid ka selle riigi suhtes.

"Majanduslik ja diplomaatiline surve võib avada ukse läbirääkimisteks. Me loodame, et need meetmed teevad seda," lausus ta.

Uued sanktsioonid tähendavad täielikku keeldu investeeringutele ja naftamüügile, piiranguid rahaülekannetele ja töölubade väljaandmisele ning täiendavate inimeste ja ühenduste kandmist musta nimekirja.