Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Gravitatsioonilaineid ehk aegruumi enda võbelusi otsivad astronoomid teatasid, et tabasid esimest korda ühinemast kaks neutrontähte. See avab astronoomias täiesti uue peatüki. Tegu on avastusega, mis tõotab muuta astronoomiat.

Sageli jääb elustamisega alustamine selle taha, et kardetakse midagi valesti teha. Seetõttu ongi oluline aeg-ajalt anda inimestele võimalus südamemassaaži tegemist mannekeenide peal harjutada, et päris olukorras juba elu päästa õnnestuks.

