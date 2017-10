Politsei: rahapesijatel peab olema reaalne oht sellest rahast ilma jääda

Reimandi sõnul on Eesti võimudel väga keeruline kontrollida, milline taust on ida suunast tulnud kahtlasel rahal. Seetõttu tuleks tema hinnangul muuta süsteemi, kuidas selliste juhtumitega tegeletakse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Selliste juhtumite riski vähendamiseks tuleb kurjategijatele tekitada reaalne oht Eesti finantssüsteemis raha pesemisel rahast ilmajäämiseks, mistõttu tuleks Eestil kaaluda rahapesukahtluse korral ümberpööratud tõendamiskoormise seadmist ehk et rahapesukahtluse korral peaks vara valdaja ise tõendama, et see on legaalset päritolu. Vastasel juhul see kuuluks konfiskeerimisele riigi poolt," selgitas ta.

See võiks tulevikus aidata ära hoida Danske rahapesuskandaali sarnaseid juhtumeid. Kevadel selgus nimelt, et Eesti kaudu liigutati 1,6 miljardit dollarit Venemaa kuritegelikku raha. Sügisel avalikustatud rahvusvahelisest ajakirjanduslikust uurimisest selgus aga, et Danske kontode kaudu vahendati Euroopasse miljoneid eurosid Asedbaidžaanist tulnud raha, mida väidetavalt kasutati muu hulgas Euroopa poliitikute kinnimaksmiseks.

"Tegemist on selge poliitilise korruptsiooniga ja raha liikumisega sel eesmärgil, et osta Aserbaidžaanile võimalikult soodsaid seisukohti inimõiguste olukorra, valimiste läbiviimise ja niisuguste asjade kohta," nentis riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni juht Andres Herkel.

Eelmise nädala kolmapäeval avaldas Danske, et rahapesujuhtumit asus uurima ka Pariisi esimese astme kohus. See uurimine on seotud Vene juristi Sergei Magnitski juhtumiga. Magnitski suri 2009. aastal Moskva vanglas pärast seda, kui oli süüdistanud riigi ametnikke 230 miljoni dollari suuruses maksupettuses.

"Tõepoolest saab kinnitada, et need kahtlased tehingud läbi Dankse panga liikusid. Prokuratuur edastas selle kohta info ja on ka koostööd teinud Prantsusmaaga, kus see osa rahast on kinni peetud ja need rahapesu toime pannud isikud on uurimise all. Tollal selle analüüsi käigus viiteid, nagu võiks olla Danskel endal mingi roll nende tehingute läbiviimisel, me ei tuvastanud," märkis Reimand.