IATA juht: Euroopas jääb lennukompaniisid lähiajal vähemaks

Viimased aastad ongi toonud kaasa mitmete lennufirmade tegevuse lõpetamise ning see protsess ilmselt jätkub.

"Euroopas on liiga palju operaatoreid, kes kasutavad nii palju lennukeid, et kui panna kõrvale võrreldav turg Põhja-Ameerikas, siis näete, et Euroopas tegutsevate ettevõtete hulk on palju suurem kui Põhja-Ameerikas. Huvitav küll!" nentis De Juniac.

"Lennukompaniisid on ilmselt pisut liiga palju, et turul toime tulla ja näidata häid majandustulemusi. Nii et konsolideerumine leiab ilmselt aset," lisas ta.

"Ma arvan, et see on väga tõenäoline, sest me näeme ka läbi erinevate trendide seda, et lennufirmasid selle turu jaoks võib olla liiga palju ja see konsolideerumine on ju ka globaalne trend, seda on olnud näha USA-s," rääkis Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei.

"Mis on oluline selle taustel, et samas ei jääks lendamisvõimalusi vähemaks ja konkurents ei väheneks. Õnneks on meil seda pakkumas nn odavlennufirmad, kes suudavad efektiivselt pakkuda seda konkurentsi tavapärastele lennuettevõtetele ja läbi selle hoida hinnad konkurentsivõimelised, ja samas parandama ühendatavust, mis on õige olulisem asi lennundust silmas pidades," sõnas Hololei.