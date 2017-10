Sipilä kritiseeris taas Soome ajakirjandust

Soome keskerakondlasest peaminister Juha Sipilä on taas jõudnud vastasseisu meediaga. Nimelt avaldas ta nädalavahetusel erakonna üritusel arvamust, et ajakirjanike näol on tegu kõige tundlikuma ameti esindajatega, kelle poole polevat mõtet isegi faktide täpsustamiseks pöörduda.

Parteiürituse raames vastas ka Sipilä publiku küsimustele. Üks küsijatest soovis teada, mida tuleks teha, et ajakirjandus "poleks pidevalt Keskerakonna kallal", vahendas Yle.

Sipilä vastas, et tal endal on halbu kogemusi sellest, kui ta on üritanud ajakirjanikega suhelda ja meedias esitatud andmeid parandada. "See on maailma kõige õrnahingelisem amet, ei tasu sinna minna midagi parandama," lisas ta.

Arutelu käigus kerkis esile ka üritusel kojal olnud Iltalehti ajakirjaniku Tommi Parkkoneni nimi. Sipilä teatas seepeale, et Parkkonen polevat selget faktiviga parandanud.

Samuti avaldas peaminister arvamust, et tema kohta lood kuvand mõjutab Keskerakonna praegust, vaid 16 protsendini küündivat reitingut.

Pärast seda nõudis Iltalehti ajakirjanik sõnaõigust ja palus Sipiläl täpsustada, millist faktiviga ta siis pole parandanud. "Kui nii suure seltskonna ees milleski süüdistatakse, siis tahan hea meelega kuulda, milles siis süüdistatakse," sõnas Parkkonen.

Sipilä teatas seepeale, et ta võib sellel teemal jätkata kohe pärast ürituse lõppu.

Parkkonen rääkis hiljem uudisteagentuurile STT, et ta oli Sipiläga rääkinud ja saanud viimaselt kaks näidet. Parkkonen rõhutas, et ühe juhtumi puhul oli parandus sisse viidud ning et teine juhtum oli arvamuse kohta avaldatud seisukoht, kusjuures tema ei olnud ise Sipilält mingit parandamissoovi saanud.

Keskerakonna juhti arvates pole meediateemalise väljaütlemisega seotud mingit draamat. Sipilä sõnul olevat artiklit reklaaminud lauses väidetud, et ta valetab, kuid artikli sisule see väide polevat vastanud. Reklaamlauset aga ei muutnud ajaleht ka pärast tema poolt esitatud palvet.

"Kui rääkisime kuvanditest, siis kui on bensiinijaamade sissekäigu juures selline reklaamlause, et "miks sa tõtt ei räägi, peaminister", ja kui seal taga olev asi sellist õigustust ei anna, siis peaks olema õigus nõuda parandamist, kuid käesoleval juhul ei tuldud õiendusele vastu," selgitas Sipilä.

Parkkoneniga vestlust kommenteeris Sipilä järgmiselt: "Ta märkis, et tema poolest ei ole siin midagi. Reklaamlauses väideti, et ma valetasin, kuid asi nii ei olnud, ja ka Parkkonen tunnistas, et see ei olnud kooskõlas artikli sisuga."

Erakonna juhtivad liikmed soovitavad Sipiläl meediaga sõdimine lõpetada

Esmaspäeval aga lekkis teistele erakondadele ja meediale kogemata Keskerakonna parlamendifraktsiooni omavahelist kirjavahetust, mille käigus erakonna liikmed avaldasid Sipilä ja meedia omavaheliste suhete teemal arvamust.

Kirjadest tuleb välja, et fraktsiooni juhid kutsuvad Sipilät üles lõpetama meedia hurjutamist. Selle asemel võiks peaminister keskenduda poliitikale ning unustada oma halb avalik kuvand ja selle vastu võitlemine.

Sipiläl on juba pikemat aega olnud süna teravad suhted meediaga ning tema poolne väidetav rahvusringhäälingu survestamine viis isegi Soome kukkumiseni pressivabaduse edetabelis.

Kõik sai alguse 2016. aasta novembris, kui Sipilä saatis Ylele e-kirja riigiettevõtte Terrafame tegevust käsitleva uudise kohta. Sipilä läkitas Yle toimetaja Salla Vuorikoskile ja uudiste peatoimetajale Atte Jääskeläinenile mitu ärritunut sõnumit uudisest, milles Yle kajastas Sipilä sugulaste rolli Terrafamelt tellimuse saanud ettevõttes Katera Steel.

Juhtum viis terava vastasseisuni ajakirjanike ja Jääskeläineni vahel ning selle tulemusena lahkus toimetusest ka kogenud ajakirjanikke. Järgnes mitu pressinõukogu menetlust ja vaidlust, Yle uudistetöö audit ning lõpuks ka Jääskeläineni ametist lahkumine.