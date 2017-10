Kala: Jüri Ratase tiib on Savisaare taagast vabanenud

Kala rääkis "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et neil valimistel pandi maha kaks märki: esiteks poolnaljatamisi see, et kõik osalised võitsid valimised.

"Kui kuulad poliitilist retoorikat, siis ei ole ju kedagi, kes ei oleks valimisi võitnud, mis ei ole ju iseenesest võimalik situatsioon," lausus ta.

"Aga kui tõsisemalt rääkida, siis minu jaoks märgiline on see, et Keskerakond ja justnimelt niinimetatud Ratase tiib on leidnud end täiesti uues situatsioonis - nad on vabanenud Edgar Savisaare taagast ja võivad edasi minna hoopis teistsugusel moel. Loodetavasti toredal ja positiivsel moel," lisas Kala.

Rääkides Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti rekordilisest häältesaagist, märkis Kala, et see on üks Keskerakonna muutumise võimalusi.

"Oleme nüüd olukorras, kus venekeelseid valijaid kõnetavad selgelt vene emakeelega inimesed ehk Kõlvart ja Yana Toom. Samas Eesti publikule on mõeldud Ratas ja ülejäänud. Situatsioon on selle võrra muutunud, et ei pea olema üks inimene, kes kõnetab kõiki rühmi," selgitas ta.

Teise aspektina tõi ta välja, et Tallinna eeldataval linnapeal Taavi Aasal avaneb ajalooline võimalus pealinn korruptsioonist puhastada ehk kaotada omaaegsed sidemed, mis olid tingitud erakondlikest asjadest, mitte asjatundlikkusest.

"Iseküsimus, kas see nüüd juhtub - selles suhtes olen natuke skeptilisem," tõdes Kala.

Üks seltskond, kes on valimiste järel kaotajarolli sattunud, on Kala hinnangul inimesed väiksematest valdadest, mis on sunnitud olnud suuremate keskustega liituma. Näitena tõi ta Ridala, kust pääses Haapsalu 25-liikmelisse volikokku kaks inimest.

"Nüüd saab olema väga oluline, kas uued suured linnadekesksed volikogud suudavad ka maainimeste huve kaitsta ja nende eest seista," lausus Kala.