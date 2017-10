Trump: Kuubal on kohustus hoida ära rünnakuid USA diplomaatide vastu

Vastates ajakirjanike küsimusele, kas ta on nõus, et Kuuba valitsus suudaks peatada need kummalised rünnakud, sõnas Trump: "Ma usun, et Kuuba on vastutav."

"Ma usun, et see on väga ebatavaline rünnak, kuid ma usun, et Kuuba on vastutav. Jah," ütles Trump.

USA president ei täpsustanud, kas ta usub, et Kuuba korraldas rünnakud või kannab vastutust seetõttu, et need leidsid aset Kuuba territooriumil.

Trumpi administratsioon on varem öelnud, et Kuuba vastutab USA diplomaatide turvalisuse eest riigis, kuid ei ole Havannat rünnakutes süüdistanud.

USA teatel sai Kuubal "helirünnakutes" kannatada 22 Ühendriikide valitsuse töötajat.