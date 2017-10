Põhja-Korea: tuumasõda võib puhkeda iga hetk

Olukord Korea poolsaarel on jõudnud sellisesse punkti, et tuumasõda võib puhkeda iga hetk, hoiatas Põhja-Korea asesuursaadik ÜRO-s Kim In Ryong esmaspäeval.

Kim ütles ÜRO Peaassamblee desarmeerimiskomitees, et Põhja-Korea on ainus riik maailmas, mis on olnud alates 1970. aastatest USA "sedavõrd äärmusliku ja otsese tuumaohu" all, sestap on Pyongyangil õigus omada enesekaitseks tuumarelvi.

Asesuursaadiku sõnul on Põhja-Korea naabruses igal aastal peetavatest sõjalistest õppustest palju ohtlikum aga USA plaan "korraldada salajane operatsioon meie kõrgeima juhtkonna kõrvaldamiseks".

Kim ütles, et Põhja-Korea on tuumariik, millel on olemas aatompomm, vesinikupomm ja mandritevahelised ballistilised raketid.

"Kogu USA mandriosa on meie laskeulatuses ja kui USA julgeb tungida meie pühale territooriumile kasvõi tollijagu, ei pääse ta meie karmist karistusest," hoiatas ta.

Kimi kõne järgnes Põhja-Korea ja USA vastastikustele ähvardustele ning uutele rahvusvahelistele sanktsioonidele.

Vene president Vladimir Putin teatas esmaspäeval, et Moskva kärbib majandus-, teadus- ja teisi sidemeid Põhja-Koreaga kooskõlas ÜRO sanktsioonidega ning ka Euroopa Liit teatas uutest sanktsioonidest Põhja-Korea suhtes seoses tuumarelvade ja ballistiliste rakettide arendamisega.

Põhja-Korea asesuursaadik ÜRO-s nimetas oma riigi tuuma- ja raketiarsenali "hinnaliseks strateegiliseks varaks, mida ei saa tagasi pöörata ega millegi vastu vahetada".

Asesuursaadiku sõnul kiirendavad kõik maailma tuumariigid oma relvastuse moderniseerimist ning "taaselustavad tuumavõidujooksu, mis meenutab külma sõja ajastut".

Ta lisas, et tuumariigid, nende seas ka USA, boikoteerisid tuumarelvastuse leviku tõkestamise lepingu läbirääkimisi.