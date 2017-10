Haldusreformi seaduse järgi peavad valdade uued ametiasutused alustama tööd 2018. aasta algusest ning see tähendab uusi abivallavanemate kohti ja kokkuleppeid selle kohta, mis asulates teenuseid osutama hakatakse, kuhu rajatakse uued asutused, kirjutab Eesti Päevaleht.

Keerulisemaks võib minna kohtades, kus vallad on sundliidetud ja eriti kus mõned endised vallad on liitmise lausa riigikohtus vaidlustanud ehk näiteks Värska, Misso, Meremäe ja Mikitamäe liideti sunniviisil pärast ummikusse jooksnud läbirääkimisi.

Pühapäeval soovis nende põhjal loodud Setumaa vallas kohalikel valimistel kaasa rääkida riigi keskmisest 10 protsenti rohkem valijaid.

Riigihalduse minister Jaak Aab kinnitas, et riigihalduse valdkonnas on kohalikke omavalitsusi lähiajal võimalik toetada näiteks koolituste ja nõustamisega.

"See oleneb väga palju sellest, kuhu on praegu jõutud. Kui ei ole väga palju jõutud, siis nüüd see koostöö peab hakkama toimima ja uued struktuurid peab tööle saama, seadus niimoodi nõuab," ütles Aab.

Aabi sõnul on kohalikele omavalitsustele ette nähtud, mis teenuseid nad peavad pakkuma, kuid see, mitu abivallavanemat selleks vaja on või mis kohtades teenuseid pakkuma hakatakse, sõltub uutest volikogudest.

Kuni uut struktuuri veel paigas pole, seni saavad vallavanemad otsuseid teha ainult oma varasemate valdade piires.