Juhtivkomisjon tegi hääletuseks ettepaneku eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata. Eelnõu menetlusest väljalangemise poolt hääletas 47 saadikut, sellele vastu oli 19. Hääletamata jättis 20 parlamendiliiget.

Detailset hääletustulemust vaata siit.

Riigikogu puldis eelnõu kaitsnud EKRE fraktsioonijuht Marti Helme ütles, et kooseluseadus on üks tänuväärne seadus, sest aitab asju selgemaks teha, katalüseerides teatud poliitilisi protsesse Eestis.

"See ei luba inimestel mängida kahepalgelist mängu. Lõpuks tuleb nupule vajutada ja näidata, kes sa oled," selgitas Helme.

EKRE seisukoht on, et samasooliste kooselu ei vaja riiklikku reguleerimist, sest varalisi suhteid saavad inimesed omavahel reguleerida teiste viisidega.

"Kooseluseadus ei ole kunagi olnud seadus, mis annaks õigusi või tegeleks kuidagi mingisuguste inimõigustega. See on ideoloogilise jõustamise projekt, et suruda ühiskonnas riikliku sunnimehhanismiga peale teistsuguseid ja Eesti rahva enamusele vastuvõetamatuid seisukohti," ütles Helme.

EKRE rõhutab, et kooseluseadus on rakendamata ning ei paista, et see saab niipea rakendatud.

"Tõsi, me näeme, kuidas kohtute kaudu üritatakse põhiseadusliku korra nöökimise läbi, siis kohtud üritavad kaaperdada parlamendi rolli ja seda rakendada omal käel. Et sedagi ei saaks lubada juhtuda, on vaja kooseluseadus tühistada. Meie ettepanek parlamendile on halb seadus, mida ei ole kellelegi vaja, tühistada," ütles Helme eelnõu tutvustamisel kõnepuldist.

"Moslemid tõmbavad koti pähe"

Helme sõnul peab erakond ikka ja jälle rääkima, et Eesti on selgelt demokgraafilises kriisis, et lapsed tulevad mehe ja naise vahelisest kooselust ja et kõige parem kasvukeskkond on stabiilne traditsiooniline perekond.

Kui tahame demograafilisest kriisist välja tulla, peame Helme sõnul ühiselt mõistma, et perekonna institutsiooni on vaja tugevada ja eelisseisundisse seada.

"Kui me seda institutsiooni lammutame ja võrdsustame mingisuguste teiste kooseluvormidega, mis on rahvastiku seisukohalt mitteproduktiivselt, siis me võime igasuguseid asju vastu võtta, aga lõppeb see asi sellega, et tulevad moslemid ja panevad kõigile sotsiaaldemokraatidest naissaadikutele koti pähe ja ongi kogu lugu," lausus Helme.

Pärast seda sekkus istungit juhatanud riigikogu aseesimees Enn Eesmaa ja kutsus saadikud korrale: "Soovitan tungivalt vägisõnu mitte kasutada, isegi mitte siis, kui vägisi tahaks neid kasutada."