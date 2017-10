Riigikogu puldis eelnõu kaitsnud EKRE fraktsioonijuht Marti Helme ütles, et kooseluseadus on üks tänuväärne seadus, sest aitab asju selgemaks teha, katalüseerides teatud poliitilisi protsesse Eestis.

"See ei luba inimestel mängida kahepalgelist mängu. Lõpuks tuleb nupule vajutada ja näidata, kes sa oled," selgitas Helme.

EKRE seisukoht on, et samasooliste kooselu ei vaja riiklikku reguleerimist, sest varalisi suhteid saavad inimesed omavahel reguleerida teiste viisidega.

"Kooseluseadus ei ole kunagi olnud seadus, mis annaks õigusi või tegeleks kuidagi mingisuguste inimõigustega. See on ideoloogilise jõustamise projekt, et suruda ühiskonnas riikliku sunnimehhanismiga peale teistsuguseid ja Eesti rahva enamusele vastuvõetamatuid seisukohti," ütles Helme.

EKRE rõhutab, et kooseluseadus on rakendamata ning ei paista, et see saab niipea rakendatud.

"Tõsi, me näeme, kuidas kohtute kaudu üritatakse põhiseadusliku korra nöökimise läbi, siis kohtud üritavad kaaperdada parlamendi rolli ja seda rakendada omal käel. Et sedagi ei saaks lubada juhtuda, on vaja kooseluseadus tühistada. Meie ettepanek parlamendile on halb seadus, mida ei ole kellelegi vaja, tühistada," ütles Helme eelnõu tutvustamisel kõnepuldist.

Eelnõu arutelu jäi pooleli möödunud neljapäeval. EKRE esitas riigikogule eelnõu kooseluseaduse tühistamiseks tänavu mais.

Eelnõu seletuskirjas tuuakse välja, et kooseluseaduse korrektse vastu võtmise jaoks puudus eelmises riigikogu koosseisus vajalik häälte hulk ja ka nüüd on rakendussätete vastuvõtmine takerdunud.

Lisaks EKREle toetab seaduse kehtetuks tunnistamist suurem osa IRL-i ja Keskerakonna fraktsioonist.

Kooseluseaduse tühistamise on jäigalt välistanud koalitsiooni üks kolmest osalisest, sotsiaaldemokraatlik erakond. Vabaerakond soovib jätta hääletamata.