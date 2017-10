Tieto peab läbikukkunud SKAIS2 arenduses eest maksma 270 000 eurot

Sel nädalal selgus lõplikult, millised vallad omavahel liituvad ning mis saab uute valdade nimeks. Pärast kohalike omavalitsuste valimisi sel sügisel jõustub haldusreform ning varasema 183 valla asemel jääb järgi 64. Linnade arv väheneb poole võrra ehk 30-lt 15-le. Mis on uute valdade nimed ja kas maakondlik kuuluvus on endine? Seda näeb allolevast otsingust.

Soome keskerakondlasest peaminister Juha Sipilä on taas jõudnud vastasseisu meediaga. Nimelt avaldas ta nädalavahetusel erakonna üritusel arvamust, et ajakirjanike näol on tegu kõige tundlikuma ameti esindajatega, kelle poole polevat mõtet isegi faktide täpsustamiseks pöörduda.

Gravitatsioonilaineid ehk aegruumi enda võbelusi otsivad astronoomid teatasid, et tabasid esimest korda ühinemast kaks neutrontähte. See avab astronoomias täiesti uue peatüki. Tegu on avastusega, mis tõotab muuta astronoomiat.

Sotsiaalkindlustusamet otsustas augustis lõpetada aastaid kestnud ja suure mahuga IT-süsteemide arenduselepingu Soome tarkvaraettevõtte Tieto Eesti haruga, tuues peamiseks põhjuseks selle, et tähtaegadest ei peeta kinni ja vigu on palju. Tieto on seni lepingu täitmiselt riigilt saanud 5,2 miljonit eurot.

"SKAIS2 projekti elluviimine on olnud keeruline ja mõistlik on koostöö senistel alustel lõpetada. Pingeliste läbirääkimiste tulemusena jõudsime tulemusele, mis võimaldab meil seda teha," ütles e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler Ain Aaviksoo sotsiaalministeeriumi teates, mis avaldati vaid ministeeriumi kodulehel.

