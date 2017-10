"Eesti on alati valmis olnud jagama oma e-riigi arendamise kogemust ning on konsulteerinud sel teemal rohkem kui sajakonna eri piirkonnaga maailmas nii riikide kui regioonide tasandil. Eesti IT-ettevõtted on samuti loonud lahendusi ja aidanud e-riiki ehitada ligi 60 riigis maailmas. Kataloonia piirkonnaga ei ole seni Eesti riigil MKMi või RIA kaudu olnud ühtegi konkreetset koostööprojekti ega hiljutist konsultatsioonikontakti, kuigi on olnud tutvumisvisiite varasemalt," ütles majandusministeeriumi pressiesindaja Emilie Toomela ERR-ile.

Ka SA E-riigi akadeemia ja Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) ei ole Kataloonia nõustamisega tegelenud.

Väljaanne El Pais kirjutas, et Kataloonia võimud tahavad välja töötada oma internetikeskkonna aadressiga cat.gov, mis töötaks sama põhimõttega nagu eesti.ee veebileht. Et säärane keskkond üles ehitada, soovib sealne valitsus kasutada Eesti X-tee andmevahetuskihi süsteemi, vahendas pühapäeval Delfi.

Väljaande kinnitusel saidki Kataloonia e-riigi ülesehitajad inspiratsiooni justnimelt Eestist ja väidetavalt kohtusid nad ka eestlastest ekspertidega. Kataloonia president Carles Puigdemont kohtus maikuus kaheksaliikmelise Eesti delegatsiooniga, kus arutati Eesti e-riigi edu üle. Samuti reisis SmartCatalonia eestvedaja Daniel Marco mitu korda Eestisse, et siinsetelt asjatundjatelt nõu küsida.